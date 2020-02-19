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İsrail polisinden anaokuluna baskın

İsrail polisi, Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi.

İHA | 19.02.2020 - 03:37..
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İsrail polisi, silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın yaptı.

ÇOCUKLARIN ÇANTALARINDA ARAMA YAPTILAR

Anaokulu Müdürü Rabab Awaida, yaklaşık 40 polisin silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle okula baskın düzenlediğini belirtti. Polis ekiplerinin çocukların çantalarında arama yaptığını söyleyen Awaida, baskının çocuklar arasında korku ve paniğe neden olduğunu kaydetti.

İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın VİDEO

İsrail polisinden anaokuluna baskın

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