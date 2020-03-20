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İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri "koronavirüsle mücadele" gerekçesiyle engelledi.

AA | 20.03.2020 - 16:36..
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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine çıkan yollara sabah saatlerinden itibaren barikatlar kurdu.

Barikat ve engellemelere tepki gösteren Filistinliler, İsrail polisinin ses bombalı müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda Filistinli, yer yer arbedenin yaşandığı eski şehir çevresinde toplu halde namaz kıldı.

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

HAREM-İ ŞERİF AVLUSUNDA KILINAN CUMA NAMAZINA 500 KİŞİ KATILABİLDİ

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif avlularında kılınan cuma namazına sadece 500 kişinin ulaşabildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail polisinin engeli, salgın endişesi ve olumsuz hava koşullarının da Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına iştirak sayısına etki ettiğine vurgu yapıldı.

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

AVLUDA NAMAZ KARARI

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, koronavirüsün yayılmasıyla mücadele kapsamında, Harem-i Şerif içindeki mescitlerin kapatılması ve namazların Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınması yönünde karar almıştı.

İsrail polisinden Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşımına engel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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