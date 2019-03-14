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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara dayak

Filistin'de İsrail polislerinin Rahmet Kapısı'nda taşkınlıkları sürüyor. Provokatif tavırlarla Müslümanlar'a yönelik saldırılar düzenleyen polisler Filistinlilere dayak attı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 20:12..
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Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.Dibs, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’nin de İsrail polisi tarafından darbedildiğini kaydederek, Mescid-i Aksa’da gerilimin tırmandığını belirtti.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara dayak

 

İSRAİL POLİSİNDEN DAYAK

Mescid-i Aksa için acil harekete geçilmesi çağrısı yapan Dibs, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarının kapatıldığını söyledi. Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından basına dağıtılan fotoğraf ve görüntülerde, çok sayıda İsrail polisinin Harem-i Şerif’in avlularında ve Kubbetu's Sahra’nın etrafında koşuşturduğu görülüyor. Vakıflar İdaresi, ayrıca 3 Filistinlinin de İsrail polisince gözaltına alındığına ilişkin fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaştı.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara dayak

10 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişi yaralandı, 5 Filistinli de gözaltına alındı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa’nın içindeki İsrail polis karakolundan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara dayak VİDEO


İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara dayak



Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Filistinli gençler tarafından havai fişeklerle saldırıldığını ileri sürerek Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail polis helikopteri, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesi üzerinde tur atarken, Harem-i Şerif'teki gerilim de devam ediyor.

 


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