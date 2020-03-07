İsrail Savunma Bakanı hacklendi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabı, sabah erken saatlerde bilgisayar korsanları tarafından "hack"lendi.

Yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Bennett'in hesabından ilk olarak Filistin bayrağının yer aldığı "Filistin için özgürlük" mesajını paylaştı.

İSTİKLAL MARŞI VE TÜRK BAYRAĞI

Daha sonra aynı hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşılması da dikkati çekti. Mehmet Akif Ersoy'un adı da aynı tweetlerde geçti.

KISA SÜRE SONRA SİLİNDİ

Söz konusu mesajlar kısa süre sonra silinirken, İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.