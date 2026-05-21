İsrail, sivilleri hedef alan saldırıda bir çocuğu öldürdü

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze son yılların en zor dönemlerinden birini geçirirken İsrail’in, çocuklara ve kadınlara yönelik saldırıları arttı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçleri, insansız hava aracıyla (İHA) Meşru Beyt Lahiya bölgesinde Filistinli sivillerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda 13 yaşındaki Cud Duveyk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

881 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail’in saldırılarında 881 Filistinli öldü, 2 bin 621 kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 773, yaralı sayısı ise 172 bin 723 olarak açıklandı.