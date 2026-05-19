İsrail, Sumud Filosu'ndaki son tekneyi de durdurdu

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye destekleri engellemeyi sürdürüyor.

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan ve 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı son filo Sumud, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradı..

Saldırılarda çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoyarken, filodaki tüm gemileri durduruldu.

İsrail ordusunun Ramle (Sirius) adlı tekneye müdahalesi ile Gazze Şeridi'ne ilerleyen tekne kalmadı. İsrail ordusu, tüm aktivistleri alıkoydu.

"TÜM TEKNELER DURDURULDU"

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Tüm tekneler durduruldu. Yasadışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız" denildi.

400'DEN FAZLA AKTİVİST ALIKOYULDU

İsrail, filodaki 70 teknenin tamamının Gazze'ye ilerleyişini uluslararası sularda engellerken, aralarında çok sayıda Türk'ün de olduğu 45 ülkeden 400'den fazla aktivisti alıkoyduğu tahmin ediliyor.