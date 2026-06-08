İsrail televizyonunda Türkiye rahatsızlığı

İsrail, Gazze'de varılan ateşkese uyum sağlamıyor.

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılar ile binlerce masumun ölümüne neden olan İsrail, ateşkes sonrasında da saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’de Kanal 13 televizyonunda canlı yayımlanan bir programda Gazze'ye yapılan insani yardım sevkiyatları gündeme taşındı.

Yayında, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’nin bölgeye geniş çaplı yardım gönderdiği yönündeki iddialar ile Ankara’nın nüfuzunu artırdığına dikkat çekildi.

"TÜRKİYE" İBARESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda yapılan değerlendirmelerde, Gazze içinden gelen belgelerin yardım konvoylarını ve gıda malzemelerini ortaya koyduğu, sevkiyat evraklarında ise “Türkiye” ibaresinin yer aldığı ifade edildi.

"KENDİMİZLE ÇELİŞTİK"

Söz konusu gelişmelerin, İsrail’de daha önce yapılan ve Türkiye’nin Gazze’de kalıcı bir varlık göstermeyeceğine dair “kırmızı çizgi” açıklamalarıyla çeliştiği yorumları yapılırken “Kendimizle çeliştik, kararlarımızdan geri adım atmışız gibi görünüyor” denildi.

İDDİALAR, İSRAİL KABİNESİNİ KIZDIRDI

Canlı yayında ortaya çıkan iddiaların İsrail kabinesinde de öfke patlamalarına yol açtığı belirtildi.

Bazı bakanların sevkiyatlardan önceden haberdar olmadıklarını savunarak duruma sert tepki gösterdiği, “Bunu onaylamadık, Başbakanlık Ofisi ile iletişime geçtik” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Ayrıca bu sürecin nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması için Başbakanlık Ofisi’ne acil başvuru yapıldığı, ancak henüz yanıt alınamadığı kaydedildi.

"YARDIMLAR BM ÜZERİNDEN İLETİLİYOR" SAVUNMASI

Öte yandan İsrail makamlarının, yardımların uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden yürütüldüğünü savunduğu ifade edildi.

Güvenlik birimlerinin ise Gazze’ye giren tüm yardım malzemelerinin İsrail ordusu tarafından denetlendiğini vurguladığı belirtildi.

TRUMP TÜRKİYE'NİN DESTEK VERECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Trump, 9 Ekim’de Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Mısır’da imzalanan anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze’nin yeniden imarını denetleyecek ve Türkiye’nin destek vereceği Uluslararası İstikrar Gücü’nün çok yakında kurulacağını duyurmuştu.

İSRAİL, GAZZE'NİN YENİDEN İMARINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜNDEN RAHATSIZ

Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile düzenlediği basın toplantısında “Gazze’de Türk askeri olacak mı?” sorusuna “Bu konuda kararım net” diyerek kaçamak bir yanıt vermişti.

Tel Aviv’deki üst düzey yetkililer ve İsrailli güvenlik uzmanları, Gazze’nin yeniden imarında Türkiye’nin oynadığı aktif rolden rahatsızlık duyduklarını açıkça dile getirirken, bunun Tel Aviv için "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişlerdi.