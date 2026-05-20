İsrail: Trump ile Netanyahu 'uzun ve dramatik' bir telefon görüşmesi yaptı

Vurdu, vuruyor derken savaşta aylar geride kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün bir yenisini eklediği tehditlerinin listesi uzayıp giderken, dikkat çeken bir gelişme de İsrail cephesinde yaşandı.

TELEFONDA KONUŞTULAR

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin "uzun ve dramatik" olduğuna vurgu yapılarak ikilinin, "bir kararın eşiğinde" göründükleri öne sürüldü.

Söz konusu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşti.

'SALDIRI SON 1 SAAT KALA ERTELENDİ' DEDİ

Trump, dün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren Trump, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası, basına yansımıştı.