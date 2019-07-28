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İsrail ve ABD, füzesavar testini tamamladı

2 ülkenin hafta sonu boyunca ABD’nin Alaska eyaletinde test ettikleri Arrow 3 füzesavar sisteminin yapılan tüm denemeleri başarıyla sonuçlandı.

İHA | 28.07.2019 - 22:48..
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İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail ve ABD ordusunun hafta sonu boyunca ABD’nin Alaska eyaletinde test ettikleri Arrow 3 füzesavar sisteminin yapılan tüm testleri başarıyla tamamladıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu haftalık kabine toplantısında konuyla ilgili yaptığı konuşmada, “Arrow 3, tam bir başarı ile benzeri görülmemiş irtifalarda ve hızlarda atmosferin ötesindeki balistik füzeleri savurdu” dedi.

BİBİ TEHDİT ETTİ

Netanyahu, “Bugün İsrail, İran’dan ve başka bir yerden atılan balistik füzelere karşı hareket etme kabiliyetine sahip. Tüm düşmanlarımız hem savunmada hem de saldırıda en iyisini yapabileceğimizi bilmeli” ifadelerini kullandı.
İsrail’i kısa, orta ve uzun menzilli saldırılara karşı korumak için tasarlanmış, Arrow 3 sistemi, İsrail’in çok katmanlı füze savunma ağının en üst seviyesini temsil ediyor.
İsrail ve ABD, füzesavar testini tamamladı

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