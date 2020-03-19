İsrail ve Filistin koronaya karşı ortak mücadele edecek

The Jerusalem Post gazetesi, İsrail ve Filistin’in koronavirüs tehdidi sayesinde barıştığını öne sürdü.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Filistin tarafı, "Ortak sınırlarımız kuşkulara yer bırakmıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlerin alınması ve en üst düzeyde işbirliği yapılması gerekiyor" diye açıkladı.

İSRAİL FİLİSTİN'E KORONAVİRÜS TESTİ GÖNDERDİ

İsmi açıklanmaya yetkili, İsrail’in Filistin Sağlık Bakanlığı’na 200 koronavirüs testi gönderdiğini doğruladı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ GÖRÜLENLER İSRAİL HASTANELERİNE GÖNDERİLİYORDU

Şu ana kadar koronavirüs şüphesi görülen Filistinliler İsrail hastanelerine gönderiliyordu.

ORTAL ACİL MÜDAHALE KARARGAHI OLUŞTURULDU

İsrail Savunma Bakanı da, ortak acil müdahale karargahın oluşturulduğu haberini doğruladı.