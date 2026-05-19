İsrail yeniden Sumud Filosu'na saldırdı: Teknelerde panik anları kamerada

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na bir saldırıda bulunmuştu.

Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ndeki İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 2026'da yeniden yola çıktı.

Filo, farklı ülkelerden yüzlerce aktivist ve onlarca tekneyi 'Bahar' misyonuyla bir araya getirdi.

İSRAİL FİLOYA, DÜN DE SALDIRMIŞTI

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, dün uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

'ZEFİRO TEKNESİ'NE İSRAİL MÜDAHALESİ

Saldırılara rağmen Gazze'ye doğru uluslararası sularda ilerleyen filoya İsrail askeri tarafından yeniden hedef alındı.

Sumud Filosu Basın Delegasyonu tarafından yapılan bilgilendirmede "Zefiro" teknesinde askeri hareketlilik olduğu bilgisi paylaşıldı.

İki adet İsrail ordusuna ait botun, filoda yer alan tekneye yanaştığı görüldü.

Teknenin yakınına yaklaşan bottaki bir İsrail askeri, "Zefiro"nun yayın yaptığı kamerayı eliyle kırdı.

Müdahalesi sonrası tekneden yapılan yayın sona erdi.

GAZZE'YE 120 MİL YOL KALDI

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan, filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Alcyone, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elengi" adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Gazze'ye en yakın tekne olan Sirius'un ise yaklaşık 120 deniz mili yolunun kaldığına işaret edilen açıklamada, 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi.

İsrail basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti.