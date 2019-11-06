İsrail: YPG'ye desteğimiz sürecek

Kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşını vurdu

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İnegöl'de silahlı kavga sonrası kovalamaca

İki grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis müdahale etti. Etrafa ateş eden şahıslardan biri kovalamaca sonrası yakalandı.