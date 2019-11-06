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İsrail: YPG'ye desteğimiz sürecek

İsrail Suriye’deki YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız mesajı verdi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 20:47..
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İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, Suriye’deki YPG'ye insani yardım ulaştırdıklarını ve her türlü destek sağlayacaklarını belirtti.

Jerusalem Post’un haberine göre İsrail parlamentosunda konuşan Hotovely,

“İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. YPG'ye farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz” dedi.

YPG 'ye insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, “Kürtlere her türlü destek sağlamaya hazırız” dedi.

BİBİ KAHRAMAN DEMİŞTİ

Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, “İsrail, kahraman YPG'ye insani yardımı artırmaya hazır” demişti.

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