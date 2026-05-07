İsrail'de cezaevinde tutulan Brezilyalı aktivist Thiago'nun annesi hayatını kaybetti

İsrail'in acımasızlığı, yalnızca Müslüman coğrafyasında değil dünyanın bambaşka yerlerinde de trajik sonuçlar yaratıyor.

BREZİLYALI AKTİVİST 1 HAFTADIR ESİR

İsrail, Gazze ablukasını kaldırma hedefiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu gemilerine 30 Nisan'da uluslararası hukuka aykırı şekilde müdahale etti.

Müdahale sonucunda alıkonan, Filo'nun organizatörlerinden Brezilyalı aktivist Thiago Ávila ve İspanya vatandaşı Saif Abu Keshek, halen İsrail cezaevinde tutuluyor. İşkence ve kötü muameye gören Avila ile Keshek, açlık grevi yapıyor.

"CESARETİ VE VAKARIYLA DİRENDİ"

Avila'nın İsrail cezaevindeki esareti 1 haftadır sürerken Brezilya'da yaşayan annesi Teresa Regina de Ávila e Silva, hayatını kaybetti.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, Teresa Regina’nın uzun yıllardır ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilerek “Cesareti, huzuru ve vakarıyla hastalığa direndi.” ifadelerine yer verildi.

KIZINA ANNESİNİN ADINI VERMİŞ

Açıklamada, Ávila'nın iki yaşındaki kızına da annesinin adını verdiği belirtildi.

HAKSIZLIK DEVAM EDİYOR

İsrail mahkemesi, Avila ile Keshek'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddederek aktivistlerin tutukluluk süresini 10 Mayıs'a uzatmış oldu. İki aktivist, İsrail’in Aşkelon kentindeki bir cezaevinde tutuluyor.

Avila, Küresel Sumud Filosu'nun daha önceki seferlerinde de yer alan ve daha önce de İsrail tarafından haksız şekilde alıkonmuştu.