İsrail'de İran'a casusluk yaptığı iddiasıyla ABD vatandaşı gözaltına alındı

İsrail'de ay başında gözaltına alınan 20 yaşındaki ABD vatandaşı İran adına casusluk yaptığı şüphesiyle sorgulanıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrail polisinin açıklamasına dayandırdığı haberde şüphelinin yabancı bir istihbarat görevlisiyle bağlantı kurmak ve devlet güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandığı, kimliğinin ise açıklanmadığı ifade edildi.

Şüphelinin İran istihbaratı adına hassas bölgelerin fotoğraf ve görüntülerini çektiği, karşılığında ise her görev için onlarca ila yüzlerce dolar arasında ödeme aldığı öne sürüldü.

İLK KEZ BİR ABD VATANDAŞI YAKALANDI

ABD vatandaşının uluslararası güvenlik birimlerinden alınan istihbaratın ardından İsrail polisi ile İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in ortak operasyonuyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth'a göre İsrail, son iki yılda aralarında askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi İran adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

İsrail’de ilk kez bir ABD vatandaşının casusluk suçlamasıyla yakalandığı bildirildi.