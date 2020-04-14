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İsrail'de koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat süre

Gantz'ın çağrısına cevap veren Netanyahu, "Seni Başbakanlık Konutu'nda bekliyorum. Gel, hükümeti kuralım." dedi.

AA |
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İsrail'de koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat süre

İsrail'de hükümet krizi aşılmaya çalışılıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyonu kurması için kendisine tanınan süre dolan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a 48 saat mühlet verdi.

Mavi-Beyaz İttifakı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gantz gece geç saatlerde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Netanyahu ile Gantz'ın koalisyon müzakerelerinde büyük ilerleme katettiği ve bugün hükümeti ilan edebilecekleri ifade edildi.

48 SAAT SÜRE

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) haberine göre ise Rivlin, Netanyahu ile Gantz'ın ortaklaşa yaptığı ek süre talebine olumlu yanıt verdi. Buna göre Rivlin, koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat süre verdi.

İsrail'de koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat süre

NETANYAHU'YA "ACELE ET" ÇAĞRISI

Gantz dün bir televizyon kanalında, Netanyahu'yu koalisyonun kurulması konusunda acele etmeye çağırmıştı. Netanyahu ise buna cevap olarak "Gantz, seni Başbakanlık Konutu'nda bekliyorum. Gel, bu akşam hükümeti kuralım." demişti.

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