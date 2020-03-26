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İsrail'de koronavirüs vakaları 2 bin 369'a yükseldi

İsrail, ülke genelinde koronavirüse yakalananların sayısının 199 kişi artarak 2 bin 369'a yükseldiğini bildirdi.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 06:52..
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Dünya genelinde koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin önüne geçilemiyor.

199 VAKA DAHA TESPİT EDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde koronavirüse yakalananların sayısının 199 kişi artarak 2 bin 369'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 39'unun sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İSRAİL'DE SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Öte yandan, İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkede sağlık sisteminin çökmesinden endişe duyduğunu söyledi.

Ülkedeki sağlık sisteminin çökmesini önlemek için sıkı politikalar benimsenmesi çağrısında bulunan Netanyahu, İsrail halkının kendi kendine sıkı bir disiplin uygulaması gerektiğini, aksi takdirde bir felaket yaşanacağını kaydetti.

NETANYAHU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLECEĞİ BELİRTTİ

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İsraillilere daha fazla sınırlamalar getirilebileceğini ifade eden Netanyahu, şunları kaydetti; "Virüse yakalananların sayısı her 3 günde bir katlanarak artıyor. İki hafta içinde kendimizi, birçoğu ölüm riski taşıyan binlerce hasta ile karşı karşıya bulabiliriz. Bu nedenle size söylüyorum, eğer durumda herhangi bir iyileşme olmazsa, o zaman gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar hariç, tam bir kapatma (karantina) uygulamaktan kaçış olmayacaktır."

Netanyahu, birkaç gün içinde ülke genelinde karantina uygulamasına başlanacağını öngörerek bunun için tüm hukuki ve lojistik hazırlıkların sürdürdüğünü söyledi.

İsrail'de koronavirüs vakaları 2 bin 369'a yükseldi

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