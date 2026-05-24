İsrail'de küçük uçak düştü: 2 ölü

İsrail’in kuzeyindeki Afula bölgesinde bulunan Tel Adashim yakınlarında küçük uçak düştü.

Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilmek üzere yola çıkarıldı.

SEVK SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİLER

Ancak sevk sırasında iki İsrail vatandaşı hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.