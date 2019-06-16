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İsrail'de LGBT yürüyüşü

250 bin kişinin katıldığı gösteri, Orta Doğu'da bu zamana kadar yapılan en büyük LGBT yürüyüşü olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi | 16.06.2019 - 11:24..
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İsrail'de LGBT yürüyüşü

Orta Doğu, geçtiğimiz günlerde bölgedeki en büyük LGBT etkinliğine tanıklık etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 250 bin insan, Ben Zion Bulvarı’ndan Charles Clore Parkı’na kadar yürüdü.

Katılımcılar arasında İsrailli Eurovision yıldızı Netta Barzilai de vardı.

Hafta boyu LGBT bayrakları ile donatılan şehre etkinlik için turist akını oldu.

"İNSAN SELİNİ GÖRÜNCE NUTKUM TUTULDU"

Gelen isimler arasında Andy Cohen de vardı. Cohen, yaptığı basın toplantısında, “İnsan selini görünce nutkum tutuldu. Burada özellikle eşcinsel bir Yahudi olarak halkım tarafından hoş karşılanmak tarifsiz bir duygu.” ifadelerini kullandı.

İsrail'de LGBT yürüyüşü ViDEO

İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

İsrail'de LGBT yürüyüşü

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