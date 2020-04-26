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İsrail'de Netanyahu protestosu

Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Başbakan Netanyahu'yu protesto etti.

AA |
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İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturması başını ağrıtmaya devam ediyor.

21 Kasım 2019'da başlatılan soruşturmaların tamamlanmasının ardından, 17 Mart'ta işgal altındaki Kudüs Bölge Mahkemesinde davanın görülmesi kararlaştırılmıştı.

Duruşma koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 24 Mayıs'a ertelenmişti.

İsrail'de Netanyahu protestosu

KORONAYA RAĞMEN PROTESTOLARA KATILDILAR

Uzun soruşturma süreci, dokunulmazlık başvurusu ve son olarak da virüs nedeniyle erteleme İsraillileri sokaklara döktü.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse rağmen yapılan gösteriler bugün de tekrarlandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, salgına rağmen Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail'de Netanyahu protestosu

SOSYAL MESAFE UNUTULMADI

Göstericiler, korona nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

İsrail'de Netanyahu protestosu

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