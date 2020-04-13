Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, yetkililer sık sık sosyal mesafenin korunması çağrısında bulunuyor.

Ancak İsrail’de çekilen görüntüler, sosyal mesafe kuralının nasıl ihlal edildiğini gözler önüne serdi.

SOSYAL MESAFE KURALI YOK

Paskalya Bayramı sırasında marketlerde olmadığı için toptancıdan yumurta alan bir İsrailli, kamyonuyla yumurta dağıttı. Beit Shemesh kentindeki bu etkinlik için toplanan Yahudiler, yetkililerin sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İsrail'de Paskalya yumurtası alma izdihamı VİDEO

140 DOLAR CEZA KESİLDİ

Yumurta dağıtımı sırasında kalabalık oluşması nedeniyle kamyon sürücüsüne, 140 dolar para cezası verildiği öğrenildi.

110 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

İlk vakanın 21 Şubat’ta görüldüğü İsrail’de bugüne kadar 11 bin 235 koronavirüs vakası kaydedilirken, 110 kişi de hayatını kaybetti.