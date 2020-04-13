taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7958
Euro
7.4087
Altın
1699.32
Borsa
96339.74
Gram Altın
370.512
Bitcoin
45636.07

İsrail'de Paskalya yumurtası alma izdihamı

Paskalya Bayramı için yumurta dağıtımı sırasında Yahudiler, korona ile mücadele kapsamında ilan edilen sosyal mesafe kuralına aldırış etmedi.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail'de Paskalya yumurtası alma izdihamı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, yetkililer sık sık sosyal mesafenin korunması çağrısında bulunuyor.

Ancak İsrail’de çekilen görüntüler, sosyal mesafe kuralının nasıl ihlal edildiğini gözler önüne serdi.

SOSYAL MESAFE KURALI YOK

Paskalya Bayramı sırasında marketlerde olmadığı için toptancıdan yumurta alan bir İsrailli, kamyonuyla yumurta dağıttı. Beit Shemesh kentindeki bu etkinlik için toplanan Yahudiler, yetkililerin sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

İsrail'de Paskalya yumurtası alma izdihamı VİDEO

140 DOLAR CEZA KESİLDİ

Yumurta dağıtımı sırasında kalabalık oluşması nedeniyle kamyon sürücüsüne, 140 dolar para cezası verildiği öğrenildi.

İsrail'de Paskalya yumurtası alma izdihamı

110 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

İlk vakanın 21 Şubat’ta görüldüğü İsrail’de bugüne kadar 11 bin 235 koronavirüs vakası kaydedilirken, 110 kişi de hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Fransa caddelerinde halk yerine geyikler gezdi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Fransa halkı evlerinden çıkmazken, caddeler ise geyiklere kaldı.
Suudi Arabistan: Ramazan'da teravihler toplu kılınmayacak
Koronavirüs sebebiyle yeni tedbirlerin alındığı Suudi Arabistan'da, toplu ibadetlerin yapılmaması kararlaştırıldı. Ülkede sokağa çıkma yasağı da uzatıldı.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 717 kişi daha öldü
Ülkede koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 329'a yükseldi.
Putin: Rusya'da korona salgını kötüye gidiyor
Koronavirüs vakalarının giderek arttığına dikkat çeken Putin, ülkede koronavirüsle ilgili durumun kötüye gittiğini vurguladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1170
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
423
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
731
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
1087
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1810
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
Habertürk canlı yayınında duyulan ses
289
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
283
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir