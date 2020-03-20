İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İsrail'de koronavirüs vaka sayısının atrmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi.
Netanyahu, ülkesinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu.
"EVİNİZDE KALIN"
Halka seslenen Netanyahu, "evinizde kalın" çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı. Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi.
İSRAİL'DEKİ VAKA SAYISIS 677'YE YÜKSELDİ
Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.