İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Birleşik Krallık'ta korona virüse bağlı ölümlerin yaşanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 106'dan 144'e, vaka sayısının ise 3 bin 269'a yükseldiği bildirildi.

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Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti

Koronavirüse karşı kendilerini evlerinde karantinaya alan Sıla ve Yalın, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptıkları canlı yayında düet yaptı.