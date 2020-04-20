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İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

İsrail'de koronavirüs salgınına rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterile,r sosyal mesafeye dikkat edilerek sürüyor.

AA |
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İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Binyamin Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda gösteri düzenledi.

İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

2 METRE ARAYLA 2 BİN KİŞİ

Siyah bayraklar taşıyan göstericiler, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.

İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

Muhalefet partilerinden Yeş Atid'in lideri Yair Lapid'in de katıldığı gösteriye, salgına rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

"YOLSUZLUKLA İÇERİDEN MÜCADELE EDİLEMEZ"

Gösteride konuşan Lapid, Netanyahu'yu İsrail'de demokrasiyi yok etmekle suçlarken, eski ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı da buna ön ayak olmakla itham etti.

Lapid, Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmeler yapması nedeniyle Gantz'ı eleştirerek, "Hükümete girmek için uğraşıyorlar ve kendilerine hikayeler anlatıp 'İçerden mücadele edeceğiz' diyorlar. İçerden mücadele edemezsiniz, yolsuzlukla içerden mücadele edilemez. Eğer ki içerdeyseniz bunun bir parçasısınızdır." dedi.

İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmaması gerektiğini dile getiren Lapid, "Hakkında dava açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, davasına bakacak hakimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu'nun istek listesi." diye konuştu.

Netanyahu karşıtları, 17 Nisan'da yine Tel Aviv'de gösteri düzenlemişti.

İsrail'de sosyale mesafeli Netanyahu protestosu

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