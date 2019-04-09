taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6936
Euro
6.41695
Altın
1304.155
Borsa
98135.3
Gram Altın
238.98

İsrail'deki seçimlerde başa baş sonuçlar

İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı.

AA | 09.04.2019 - 23:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı 36’şar milletvekilini meclise gönderdi.

Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.

Kanal 12’nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33 milletvekilini meclise soktu.

İsrail'deki seçimlerde başa baş sonuçlar

NETANYAHU, KOALİSYONU KURMAYA DAHA YAKIN

Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki sağ ve sol kanatların milletvekili sayısı birbirinden farklı.

Kanal 13’un sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde etti.

Kanal 11’in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre ise sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.

İsrail'deki seçimlerde başa baş sonuçlar

ARAP İTTİFAKINDAN BİRİ MECLİS DIŞINDA

Kanal 13’e göre, meclise girebilen tek Arap ittifakı 7 milletvekili ile Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak oldu.

Kanal 11’e göre de yine meclise giren tek Arap ittifakı 6 milletvekili çıkaran Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak olacak.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre seçime giren Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak ile Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak 6’şar milletvekili kazanarak meclise giriyor.

İsrail'deki seçimlerde başa baş sonuçlar

İKİ TARAF DA "ZAFER" İLAN ETTİ

Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.

Düğümü İsrail Merkez Seçim Komisyonunun açıklayacağı kesin sonuçlar çözecek.

İsrail'deki seçimlerde başa baş sonuçlar

KOALİSYON İÇİN 61 VEKİL GEREKİYOR

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.

İsrail'deki seçimlerde başa baş sonuçlar

İsrail Merkez Seçim Komisyonu’nun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.

Komisyonun 17 Nisan’da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti liderine hükümeti kurma görevini verecek.

İsrail'deki seçimlerde başa baş sonuçlar

Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkın sahip.

İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

412
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

372
Burcu Çetinkaya açıldı

Burcu Çetinkaya açıldı

290
Türklere vizesiz Rusya seyahati, Putin'e soruldu

Türklere vizesiz Rusya seyahati, Putin'e soruldu

225
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

572
Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı

1295
AK Parti seçimlere itirazlarla ilgili yeni açıklama yaptı

AK Parti seçimlere itirazlarla ilgili yeni açıklama yaptı

967
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir