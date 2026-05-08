İsrail'den 7 Ekim sonrası ilk adım: Kızılhaç'a hapishane ziyaretine sınırlı izin

İsrail’in, 7 Ekim 2023 sonrası askıya aldığı uygulamalarda dikkat çeken bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin Filistinli tutukluların tutulduğu cezaevlerine yeniden girişine izin verecek. Ancak alınan kararın kapsamı sınırlı tutuldu.

KIZILHAÇ’A SINIRLI ERİŞİM

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre hükümet, İsrail Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede Kızılhaç temsilcilerinin cezaevlerini ziyaret ederek hapishane personeliyle görüşebileceğini bildirdi.

Haberde, kararın Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla alındığı ifade edilirken, Kızılhaç yetkililerinin Filistinli esirlerle özel görüşme yapmasına ise izin verilmeyeceği aktarıldı.

7 EKİM’DEN SONRA ZİYARETLER DURDURULMUŞTU

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023’te başlayan süreçten sonra Kızılhaç’ın Filistinli tutukluları ziyaret etmesini yasaklamış, aynı zamanda tutukluların durumuna ilişkin bilgi paylaşımını da durdurmuştu.

Kararın ardından uluslararası insan hakları kuruluşları ve yardım örgütleri, hapishanelerdeki koşullara ilişkin bağımsız gözlem mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

HAPİSHANE KOŞULLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in girişimleriyle Filistinli tutukluların tutulduğu cezaevlerinde koşulların daha da ağırlaştırıldığı iddiaları uzun süredir gündemde yer alıyor.

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem ise yayımladığı çeşitli raporlarda, Filistinli esirlerin kötü muamele, işkence, cinsel şiddet ve sağlık hizmetlerine erişim engeli gibi ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını öne sürüyor.

ULUSLARARASI GÖZLER İSRAİL’İN KARARINDA

Kızılhaç’a verilen sınırlı ziyaret izninin, uluslararası baskılar ve artan insan hakları eleştirileri sonrası atılmış bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak Filistinli tutuklularla doğrudan görüşmeye izin verilmemesi, kararın şeffaflık ve denetim açısından yeterli olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.