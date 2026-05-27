İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine yeni saldırı tehdidi

İsrail ile Lübnan arasında ABD ara buluculuğunda sürdürülen ateşkese rağmen bölgede gerilim düşmüyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşim birimlerini hedef alacağını açıklayarak bölge halkına tahliye çağrısı yaptı. Açıklama, ateşkesin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

5 BELDE İÇİN TAHLİYE UYARISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan’ın Nebatiye vilayetinde bulunan Kefer Huna, Melih, Armata, Cercu ve Yukarı Homin beldelerinin hedef alınacağını duyurdu.

Adraee, söz konusu bölgelerde yaşayan sivillerden güvenlik gerekçesiyle bulundukları alanlardan en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

NEBATİYE MERKEZİ DE HEDEF GÖSTERİLDİ

İsrail ordusunun gün içerisinde Nebatiye kent merkezine yönelik de saldırı tehdidinde bulunduğu bildirildi. Bölgedeki sivillerin tedirginliği artarken, olası hava saldırıları nedeniyle birçok kişinin güvenli bölgelere gitmeye hazırlandığı ifade edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almıştı. Çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimleriyle taraflar arasında geçici ateşkes sağlanmış, süreç daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Son olarak ateşkesin 45 gün daha devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

CAN KAYBI 3 BİNİ AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail’in mart ayından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 213’e ulaştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun güney bölgelerinde saldırılarını sürdürdüğü, Hizbullah’ın da ateşkes ihlali gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik karşı saldırılar gerçekleştirdiği bildiriliyor.