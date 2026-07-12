İsrail'den F-35 ve KAAN itirafı: ABD'ye baskı yaptık

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeler ile ABD ile yürüttüğü F-35 temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haskel, İsrail'in Türkiye'ye yönelik F-35 ve KAAN savaş uçağına ilişkin olası adımlardan endişe duyduğunu belirterek, bu konuda Washington'a baskı yaptıklarını itiraf etti.

İSRAİL'DEN WASHİNGTON'A TÜRKİYE BASKISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'nin F-35 programına katılımına bağlı yaptırımların kaldırılmasını değerlendirecekleri ve KAAN savaş uçağı için motor tedarikini destekleyecekleri yönündeki açıklamaları İsrail'de paniğe neden oldu.

İsrail'in endişelerini doğrudan Trump'a ilettiklerini anlatan Haskel, "Başbakan ve savunma bakanı bu konuda endişelerini dile getirdiler. Özellikle son birkaç hafta içinde endişelerimiz giderek artıyor." dedi.

"TÜRKİYE, BİZDE BÜYÜK BİR ENDİŞE YARATIYOR"

İsrail'in, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin bölgesel etkisinden duyduğu endişe, Haskel'in açıklamalarına da yansıdı.

İsrailli yetkili Haskel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Filistin'deki katliamlara karşı gösterdiği duruşu hedef alarak asılsız ithamlarda bulundu.

Türkiye'den yapılan açıklamaların İsrail devleti için ciddi bir tehdit oluşturduğunu iddia eden Haskel, "Cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı ve diğer unsurlar tarafından desteklenen, radikalleşmeye devam eden ve aşırıcılığın büyüdüğü Türkiye gibi bir ülke gördüğümüzde, bu durum bizde büyük bir endişe yaratıyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DAİMA ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTMALIDIR"

Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşüne dair yaşadıkları derin endişeye rağmen, bu durumun bölgesel güç dengesini değiştirmeyeceğini iddia eden Haskel, çelişkili açıklamalara imza attı.

İsrail savunma sanayisinin gelişmiş olduğunu savunan Haskel, "Ordularımız arasındaki genel güç dengesine baktığımızda, İsrail daima üstünlüğü elinde tuttuğundan emin olmalıdır." diye konuştu.

"BU, YAKIN BİR İTTİFAK VE GÜÇLÜ BİR DOSTLUK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta yapması planlanan Beyaz Saray ziyaretine de değinen Haskel, görüşmelerin ağırlıklı olarak İran üzerine odaklanacağını kaydetti.

Tahran ile kalıcı bir barışın mümkün olup olmadığını sorgulayan İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Trump üzerindeki etkisinin zayıfladığı yönündeki iddiaları ise reddetti. İki liderin neredeyse her gün iletişim halinde olduğuna dikkat çeken Haskel, "Bu, yakın bir ittifak ve güçlü bir dostluktur." dedi.