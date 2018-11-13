taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.49465
Euro
6.1753
Altın
1200.505
Borsa
92326.78
Gram Altın
212.401

İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

İsrail ile Hamas arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda Tel Aviv Gazze'ye füze yağdırdı. Uçak ve topçu atışları sabaha kadar sürdü. Pek çok bölgede patlamalar meydana geldi.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 12:18..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İsrail'e atılan roketler, 1 İsraillinin ölümüne 30'unun yaralanmasına neden oldu.

İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

GAZZE'YE UÇAK SALDIRISI

İsrail askerleri Gazze'nin tüm bölgelerine uçaklarla saldırılar düzenledi. Aralıksız olarak sabaha kadar vurulan Gazze'de pek çok nokta siviller gözetmeksizin İsrail uçakları tarafından vahşice vuruldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

SALDIRININ BOYUTU SABAH OLUNCA ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in aralıksız olarak hedef aldığı Gazze'de bilanço gün aydınlanınca ortaya çıktı. Özellikle sivillerin bulunduğu mahhelleri hedef alan İsrail uçakları Hamas'ı hedef alsa da kadın, erkek, çocuk ayırt etmeksizin bölgeye bomba yağdırdı.

İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

Günün aydınlanması ile yaşanan yıkım ortaya çıkarken, İsrail'in saldırıda kullandığı bazı bombaların patlamamış vaziyette bulunduğu görüldü.

İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail uçakları, birkaç saatlik aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Son saldırılarda Gazze'nin batısında hükümete ait bir emniyet merkezi ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerindeki iki askeri mevzisi hedef alındı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için bölgesel ve uluslararası düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Abbas, gerçekleştirdiği görüşmelerde, saldırıların derhal durması ve bölgenin yıkıma sürüklenmemesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

TSK, Sevakin Adası'na üs kuracak

49
AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

AK Parti'de belediye başkanlarına 3 dönem şartı

134
Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

Kerkük petrolünde tek seçenek Türkiye

34
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydı liderlere dinletildi

48
Yunanistan'ın Lozan'a güveni tam

Yunanistan'ın Lozan'a güveni tam

138
ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

ABD Enerji Bakanı: Türk Akımı'na karşıyız

24
Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM