İsrail'den Gazze'ye füzeli saldırı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İsrail'e atılan roketler, 1 İsraillinin ölümüne 30'unun yaralanmasına neden oldu.

GAZZE'YE UÇAK SALDIRISI

İsrail askerleri Gazze'nin tüm bölgelerine uçaklarla saldırılar düzenledi. Aralıksız olarak sabaha kadar vurulan Gazze'de pek çok nokta siviller gözetmeksizin İsrail uçakları tarafından vahşice vuruldu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

SALDIRININ BOYUTU SABAH OLUNCA ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in aralıksız olarak hedef aldığı Gazze'de bilanço gün aydınlanınca ortaya çıktı. Özellikle sivillerin bulunduğu mahhelleri hedef alan İsrail uçakları Hamas'ı hedef alsa da kadın, erkek, çocuk ayırt etmeksizin bölgeye bomba yağdırdı.

Günün aydınlanması ile yaşanan yıkım ortaya çıkarken, İsrail'in saldırıda kullandığı bazı bombaların patlamamış vaziyette bulunduğu görüldü.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail uçakları, birkaç saatlik aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Son saldırılarda Gazze'nin batısında hükümete ait bir emniyet merkezi ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerindeki iki askeri mevzisi hedef alındı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için bölgesel ve uluslararası düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi. Abbas, gerçekleştirdiği görüşmelerde, saldırıların derhal durması ve bölgenin yıkıma sürüklenmemesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.