İsrail'in 1915 olayları ile ilgili kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

İsrail hükümeti, 1915 olaylarını oy birliğiyle “soykırım” olarak tanıma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından kabineye sunulan kararın yürürlüğe girmesi için İsrail parlamentosunun onayı gerekiyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı kararı “tarihi” olarak nitelendirirken, Saar yaptığı açıklamada, “İsrail’in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEK İSTİYOR

Kararın ardından Türkiye’den sert tepki geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Gazze’deki eylemleri nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu hatırlatılarak, bu adımın dikkatleri başka yöne çekme girişimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Hukuki ve tarihi gerçekleri tamamen yok sayan bu karar kötü niyetli bir girişimdir” denilerek, bunun diplomatik bir çaresizlikten kaynaklandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Benjamin Netanyahu hükümetinin uluslararası arenada giderek artan baskı altında olduğuna dikkat çekerek, Filistin halkına yönelik işlenen suçlar nedeniyle hukuk önünde hesap vermesi için Türkiye’nin kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.