İsrail'in ABD baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadığı öne sürüldü

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Güvenlik Kabinesi toplantısında Lübnan'ın başkenti Beyrut'u saldırılarla hedef alamamalarının ardında 'ABD vetosu' olduğunu kabul ettiği bildirildi.

Habere göre yaklaşık 3 saat süren Güvenlik Kabinesi toplantısında Lübnan'da 'Sarı Hat' olarak adlandırılan alanın ötesinde başlatılan kara saldırıları ele alındı.

Toplantıda İsrail ordusunun bir süredir Beyrut'a neden hava saldırısı düzenlemediği konusu da gündeme geldi.

Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyelerinin eleştirileri karşısında, "Beyrut'a operasyon yapma konusunda kısıtlamamız yok, nitekim yakın zamanda orada operasyon düzenledik" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun bu açıklamasına tepki gösteren Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, "Üç hafta önce operasyon yapmış olmamız şu an kısıtlanmadığımız anlamına gelmez. Eyleme geçmeli ve hareket etmeliyiz. Biz egemen bir devletiz ve yerleşim yerlerimizi koruma konusundaki kısıtlamaları kabul edemeyiz" dedi.

"AMERİKALILAR BUNU ENGELLİYOR VE ONLAR BİZİM ORTAĞIMIZ"

Kabinedeki tartışmalar üzerine söz alan Katz ise İHA saldırılarına karşılık verilememesinin nedeninin Washington yönetimi olduğunu söyledi.

Katz, "Bizim denklemimiz şuydu: Eğer İHA saldırısı varsa Dahiye'yi bombalarız. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız" diyerek ABD'nin baskısı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.