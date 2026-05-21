İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistleri bugün İstanbul'a ulaşacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta, İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

ULUSLARARASI SULARDA HUKUKSUZ MÜDAHALE

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İSRAİL, AKTİVİSTLERİ ALIKOYDU

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

AKTİVİSTLERİN BUGÜN İSTANBUL'A ULAŞMASI BEKLENİYOR

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin, bu akşam saat 18.00 civarında İstanbul'a ulaşmalarının beklendiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor.

DAHA ÖNCE DE FİLOYA SALDIRMIŞTI

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

"SAĞ SALİM DÖNÜŞLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Fidan açıklamasında, aktivistlerin sağlıklı şekilde dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"ÖZEL UÇAK SEFERLERİYLE AKTİVİSTLERİ TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Filistin halkına desteğin kararlılıkla süreceği mesajının altını bir kez daha çizen Fidan, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz."