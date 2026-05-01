İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a geldi

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyordu.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTILAR

Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri getiren 'TK 6934' sefer sayılı uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Girit'ten hareket eden Türk Hava Yolları'na ait uçakta 18 Türk vatandaşının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda'dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere 59 kişi yer aldı.

Aktivistler havalimanının VIP salonunda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gitmesi bekleniyor.