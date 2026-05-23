İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girişi yasaklandı

Dünya bu görüntüler sonrası ayağa kalktı...

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, ülkesinin uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı.

X'teki paylaşımında “İsrail'e hoş geldiniz” diye yazan ve İsrail bayrağı sallayan Ben Gvir'in videosunda, Aşdod Limanı'na getirilen aktivistlere yapılan kötü muameleler kameralara yansıdı.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Söz konusu videonun ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden tepkiler yükseldi.

Yöneticiler ve bakanlar görüntülere yönelik sert eleştiri içeren açıklamalarda bulunurken İsrail'e yönelik yeni bir yaptırım paketi de gündeme geldi.

FRANSA'YA GİRİŞİ YASAKLANDI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in bugünden itibaren Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıkladı.

Sosyal medya duyurusunu yapan Barrot, Avrupa Birliği'nden de İsrailli Bakan Ben-Gvir'e karşı yaptırım uygulamasını istediğini de ifade etti.

İSRAİL İÇİNDE DE KRİZ YARATTI

Öte yandan görüntülere yönelik tepkiler dışarısı ile sınırlı kalmadı.

İsrail içinde de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere birçok isim aşırı sağcı bakanı hareketinden dolayı eleştirdi.