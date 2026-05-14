İsrail'in faşist bakanı, Lamine Yamal'ın Filistin bayrağından rahatsız oldu

Barcelonalı futbolcu Lamine Yamal'ın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açması, İsrail'in faşist Savunma Bakanı Israel Katz'ı rahatsız etti.

Katz, Yamal'ın bayrağının dünya gündemine girmesi üzerine Hamas'ın bebek öldürdüğü yalanına sarıldı.

TÜM DÜNYADA HABER OLDU

Fas asıllı İspanya vatandaşı olan Lamine Yamal, Barcelona'nın İspanya La Liga şampiyonluğunun kutlamalarına Filistin bayrağıyla katıldı.

Yamal'ın bu tutumuna sosyal medyada dünyanın birçok ülkesinden destek geldi.

Şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağıyla çekilmiş fotoğrafları, onlarca ülkede haberlere konu oldu.

Filistinli sanatçılar Ahmed El-Halebi ve Ubeyd El-Kırşelli, Gazze'de yıkılmış bir evin enkazına Yamal'ın duvar resmini yaptı.

İSRAİLLİ BAKAN YALANLARI TEKRARLADI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, X hesabından Yamal'a, iftiralar atarak tepki gösterdi.

Paylaştığı mesajda, "Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti, oysa bizim askerlerimiz terör örgütü Hamas'a karşı savaşıyor." ifadelerine yer veren Katz, Hamas'ın Yahudi bebekleri öldürüldüğü yalanını tekrarladı.

BARCELONA'YA SESLENDİ

Katz, "İsrail Devleti Savunma Bakanı olarak, İsrail'e ve Yahudi halkına karşı kışkırtıcılığa karşı sessiz kalmayacağım. Barcelona gibi büyük ve saygın bir kulübün bu beyanlardan uzaklaşmasını ve kışkırtıcılığa ya da terörizm desteğine asla yer olmadığını tartışmasız bir şekilde netleştirmesini umuyorum." diye yazdı.



