İsrail'in Gazze saldırılarında 72 bin 619 can kaybı: 'Ateşkes'ten bu yana 837 Gazzeli

Soykırımcı İsrail, 10 Ekim'de ilan edilen ateşkese rağmen Gazzeli sivilleri öldürmeye devam ediyor.

ATEŞKESE RAĞMEN 837 İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 837 Gazzeli, İsrail'in saldırılarında öldürüldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 169'a ulaştığını açıkladı.

Açıklamada son 24 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 4 ölü ve 16 yaralının Gazze'deki hastanelere yatırıldığı belirtildi.

ENKAZ ALTINDA BEKLEYEN CENAZELER

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 2 bin 381 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Ekim 2023'ten bu yana yaralananların toplam sayısı ise 172 bin 484'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.