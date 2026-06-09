İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de dram sürüyor...

7 Ekim 2023, tarihe masum kanı ile işlendi.

Gazze'de her geçen gün daha büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail; sivil, masum, kadın, çocuk dinlemeden vuruyor.

Bölgedeki bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşırken, ölü sayısı da katlanıyor.

CİBALİYA HEDEF ALINDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda biri 8 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail saldırısında en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 43 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 970 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 63 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 782 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 980'e, yaralı sayısının da 173 bin 171'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

136 BM PERSONELİ GÖREVİ BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2025'te görevi başında hayatını kaybeden BM çalışanları için düzenlenen anma töreninde konuştu.

“Bugün, geçen yıl görev başında hayatını kaybeden 136 BM personelini anıyoruz.” diyen Guterres, bunların 97’sinin kadın ve erkek sivil personel, 39’unun da üniformalı barış gücü mensubu olduğu bilgisini paylaştı.

Guterres, 32 farklı ülkeden gelen, hayatını kaybeden BM personelinin 80’inin ise Gazze'de BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansında (UNRWA) görev yaptığına dikkati çekti.

'ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR'

Gazze'de öldürülen BM çalışanlarının, BM tarihindeki çatışma veya felaketlerde öldürülenlerden daha fazla olduğuna işaret eden Genel Sekreter, “Bazıları evlerinde veya sığındıkları yerlerde ailelerinin yanında öldü. Diğerleri ise ofislerde, sığınaklarda ve hizmet ettikleri topluluklarda görevlerini yerine getirirken öldürüldü.” ifadesini kullandı.

Guterres, “Bu trajediler, hepimizi derinden etkiliyor ve tüm dünyanın da vicdanını sarsmalıdır.” diyerek, BM personeli, barış gücü mensupları ve insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların, uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.