İsrail'in Gazze'ye saldırısında anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında, aynı aileden biri bebek olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze’de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor.
İsrail, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.
MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINDI
Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail’in dün Gazze’ye yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Açıklamada, İsrail’in savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef aldığı belirtildi.
1 YAŞINDA BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ
Sağlık kaynaklarına göre saldırıda Muhammed İbrahim, eşi Ala Mecdi ve 1 yaşındaki bebekleri Usame hayatını kaybetti.
Ayrıca saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kenti sahilinde ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)