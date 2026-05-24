İsrail'in Gazze'ye saldırısında anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti

Gazze’de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor.

İsrail, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINDI

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail’in dün Gazze’ye yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, İsrail’in savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi hedef aldığı belirtildi.

1 YAŞINDA BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık kaynaklarına göre saldırıda Muhammed İbrahim, eşi Ala Mecdi ve 1 yaşındaki bebekleri Usame hayatını kaybetti.

Ayrıca saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kenti sahilinde ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtti.