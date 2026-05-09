İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 759’a yükseldi

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırıları sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha kötüye gitmekte.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son duruma yönelik bir açıklama yaptı.

HAYATINI KAYBEDEN SAYISI 2 BİN 759 OLDU

Açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 759'a, yaralı sayısının ise 8 bin 512'ye yükseldiği belirtildi.

189 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte saldırılarda, 189'u çocuk ve 267'si kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 136 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 104 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 244'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

SAĞLIK TESİSLERİ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, ülke genelinde 124 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.