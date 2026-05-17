İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 969'a yükseldi

İsrail'in Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıları devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Lübnan ve İsrail arasında yapılan ateşkes, İsrail'in saldırıları ile ihlal edilmiş; Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeye saldırılar düzenlenmişti.

Her gün yeni kayıpların yaşandığı Lübnan'da son durum açıklandı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 2 BİN 969 OLDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 969'a, yaralı sayısının ise 9 bin 112'ye yükseldiği kaydedildi.

214 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 16 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılarda 214'ü çocuk ve 339'u kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi.

113 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 146 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 113 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 263'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, ülke genelinde 138 ambulans ile 16 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.