İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 111'e yükseldi

İsrail’in, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırıları sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha kötüye gitmekte.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 3 BİN 111’E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 111’e, yaralı sayısı 9 bin 432’ye ulaştı.

224 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen saldırılarda 224’ü çocuk ve 304’ü kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan’ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HEDEF ALINDI

Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 149 ayrı saldırı gerçekleştirildi; bu saldırılarda 123 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 273’ü ise yaralandı.

Öte yandan, ülke genelinde 142 ambulans ve 16 hastane hasar gördü, 3 hastane ise tamamen hizmet dışı kaldı.