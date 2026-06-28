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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 246'ya yükseldi

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken 2 Mart’tan bu yana toplam 4 bin 246 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 190 kişinin yaralandığı açıklandı.

DHA DHA
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 246'ya yükseldi
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İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 4 BİN 246'YA ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 246'ya yaralıların sayısı ise 12 bin 190’a ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)