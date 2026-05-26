İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında can kaybı arttı

İsrail ordusu, Lübnan'a olan saldırılarını sürdürüyor.

17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan, İsrail tarafından saldırı altında.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Nebatiye vilayetindeki Batı Sir beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentine bağlı Bazuriyye beldesinde bir motosikleti hedef alan saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tora ve Düveyr beldelerinde de motosikletleri hedef alan İHA saldırılarında 2 kişi öldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da Arabsalim beldesinde düzenlenen hava saldırılarında 1'i sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun gün içerisinde ayrıca Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Böylece İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a bugün düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

MİSİLLEME SALDIRILARI

Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak bugün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri ve askeri hedeflere yönelik en az 28 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın açıklamalarına göre saldırılarda Bayyada, Deyr Suryan, Dibil, Nakura, Tayba ve Reşaf'taki İsrail askerleri, komuta merkezleri ve askeri araçlar roket, topçu atışları ve kamikaze İHA'larla hedef alındı.

Ayrıca Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir Hummer aracını vurduğunu, bir tipi İHA ile bir savaş uçağına da karadan havaya füzelerle müdahale ettiğini öne sürdü.