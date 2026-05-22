İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında, 4 kişi hayatını kaybetti.
Ateşkesi dikkate almayan İsrail, gece saatlerinde yine Lübnan'a saldırdı.
İsrail’in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyeh beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sağlık görevlisi yaralandı.
SAĞLIK MERKEZİ HEDEF ALINDI
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Hanaviyeh beldesinde “İslami Sağlık Heyeti”ne ait sağlık merkezini hedef aldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR
Lübnan Sağlık Bakanlığının, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin paylaştığı son verilere göre, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3 bin 89'a yükselmişti.