İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti

Lübnan’da zor yaşam koşulları ve İsrail’in hukuksuz saldırıları sürüyor.

İsrail, 17 Nisan’da Lübnan ile yapılan ateşkesi ihlal etti.

Ateşkesin ihlal edildiği günden beri İsrail tarafından Lübnan’a yoğun saldırılar gerçekleştirildi.

4 BÖLGEYE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lübnan basını, ülkede yaşanan saldırılar ve ölümlerle ilgili son durumu açıkladı.

Açıklamada, İsrail tarafından Lübnan’ın güneyindeki Sur, Bint Cubeyl, Mercayun ve Nebatiye bölgelerine yönelik saldırılar yapıldığı belirtildi.

İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANILDI

Nebatiye ilçesindeki Katrani beldesi kırsalına düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÇOCUK VE KADINLAR YARALANDI

Sur ilçesindeki saldırılarda ise 6’sı çocuk, 2’si kadın olmak üzere 13 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.