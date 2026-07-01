İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 278'e yükseldi

İsrail’in 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı hukuk tanımaz, insanlık dışı saldırılar sürüyor.

Binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı ve yerinden edildiği savaşta durum, her geçen gün daha da kötüye gitmekte.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 4 BİN 278'E ULAŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin son ölü ve yaralı sayılarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 4 bin 278'e yaralıların sayısı ise 12 bin 196’ya ulaştı.