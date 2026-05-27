İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları: 31 ölü, 40 yaralı

İsrail’in dün Lübnan’ın güney kesimlerine gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu netleşti.

SALDIRILARDA 31 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in son saldırılarında 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere en az 31 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Hizbullah’a ait hedefler ile sivil hedefler arasında ayrım gözetmediği vurgulandı.

İSRAİL LÜBNAN’DAKİ 70’İ AŞKIN HEDEFE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail ordusuna Lübnan’a yönelik saldırıları artırma talimatı vermesinin ardından, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün bir kez daha Lübnan’ın güney kesimlerini hedef almıştı.

IDF’den yapılan açıklamada, 70’i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Hedef alınan bölgeler arasında Sur şehrinin de bulunduğu aktarılırken, burada Hizbullah tarafından kullanılan yaklaşık 10 komuta merkezi, silah depoları ve diğer altyapı tesislerinin vurulduğu öne sürülmüştü.

Saldırılarda motosikletlerle hareket eden Hizbullah mensuplarının da etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

İSRAİL SALDIRILARINDA EN AZ 3 BİN 213 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının en az 3 bin 213’e, yaralı sayısının ise 9 bin 737’ye yükseldiği ifade edilmişti.