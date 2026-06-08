İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın 3 havalimanında uçuşlar durduruldu
İran'da Mehrabad, Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarında uçuşlar iptal edildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'ın Mehrabad, Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşlar iptal edildi.
Uçuş iptallerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı açıklandı.
BİLGİLENDİRME YAPILACAK
İranlı yetkililer, yolcuların uçuşlarla ilgili bilgilendirileceğini duyurdu.
Yetkililer, vatandaşlardan havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini almak için ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)