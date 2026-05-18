İsrail’in Sumud Filosu'na müdahalesine Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki

Türkiye’den İsrail’in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıya tepkiler yükseliyor.

Gazze’ye insani yardım için yola çıkan filo, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradı.

''İSRAİL ORDUSUNUN TACİZ ETTİĞİ TEKNEMİZLE İRTİBAT KOPTU''

54 teknenin bulunduğu filodan yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

“Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı, yaşanan saldırı hakkında yazılı açıklama paylaştı.

Paylaşımda, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından uluslararası sularda müdahale gerçekleştirildiği belirtildi.

''YENİ BİR KORSANLIK EYLEMİ''

Ayrıca söz konusu müdahalenin, “yeni bir korsanlık eylemi” teşkil ettiği vurgulanarak, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

"İSRAİL, FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMAYI ENGELLEYEMEZ"

Filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu kaydedilen açıklamada, İsrail’in saldırıları ve sindirme politikalarının uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceği belirtildi.

''SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR''

Açıklamada, İsrail’in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını şartsız olarak serbest bırakması gerektiği vurgulanarak, "Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca İsrail’in "hukuk tanımaz eylemlerine" karşı uluslararası topluma gecikmeksizin ortak ve kararlı tutum alma çağrısı yapıldı.