İsrailli analistlere göre savaşın kazananı Tahran oldu

İsrailli gazeteci ve yazar Ben-Dror Yemini, Israel Hayom gazetesindeki analizinde, olası anlaşmanın ABD'nin daha güçlü ve radikal bir İran rejimini dolaylı olarak tanıması anlamına geleceğini ileri sürdü.

Yemini, İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki vekil güçleriyle ilgili sorunlar çözülmeden yapılacak bir uzlaşının Tahran'da siyasi zafer olarak görüleceğini belirterek, “Olası anlaşma, daha güçlü ve daha radikal bir İran rejiminin ABD tarafından dolaylı olarak tanınması demek” ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgesel tehdit oluşturmaya devam edeceğini savunan Yemini, Hizbullah, Husiler, Irak'taki Şii milisler ve Hamas'ın İran desteğiyle faaliyetlerini sürdüreceğini iddia etti.

"İSRAİL SAVAŞLARDAN ZAFERLE ÇIKAMADI"

Yemini, İsrail'in son yıllarda yürüttüğü askeri operasyonların beklenen sonuçları vermediğini de savundu. Gazze'deki saldırıların iki yıl sürmesine rağmen Hamas'ın ortadan kaldırılamadığını belirten analist, İran'a yönelik yoğun bombardımanların da Tahran yönetimini teslim almaya yetmediğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında güçlü bir taktiksel koordinasyon bulunduğunu ancak bunun stratejik başarıya dönüşmediği belirtildi.

"SİYASİ YENİLGİ ASKERİ BAŞARILARIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Maariv gazetesi yazarı ve siyasi analist Ben Caspit ise İsrail'in Hamas, Hizbullah ve İran karşısında elde ettiği askeri başarılara rağmen siyasi alanda ciddi kayıplar yaşadığını savundu.

Caspit, Netanyahu hükümetinin Trump yönetimine aşırı bağımlı hale geldiğini belirterek, “Siyasi yenilgi askeri başarılardan daha büyük” değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın önemli ölçüde zayıfladığını ancak ayakta kalmayı başardığını ifade eden Caspit, “İranlılar artık korkmuyor ve asıl endişe verici olan da bu” yorumunu yaptı.

"ANLAŞMANIN KAZANANI İRAN"

Siyasi analist Avi Ashkenazi de İsrail yönetiminin anlaşma sürecine etki edemediğini öne sürerek hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Ashkenazi, anlaşma sonrasında İran'ın petrol ihracatının yeniden artabileceğini ve dondurulan mali kaynaklarının serbest bırakılması halinde Husiler, Hamas ve Hizbullah gibi grupların yeniden güç kazanabileceğini savundu.

İsrailli analist, “Başarısızlık çok büyük. Çöküş gerçek ve asıl kazanan İran” ifadelerini kullanarak İsrail yönetiminin süreci yanlış yönettiğini ileri sürdü.

"KÖTÜ ANLAŞMA YERİNE ANLAŞMASIZLIK TERCİH EDİLMELİ"

Haaretz gazetesi analisti Zvi Bar'el ise anlaşmanın henüz nihai bir mutabakat olmadığını, taraflar arasında yürütülecek müzakerelerin çerçevesini belirleyen bir belge niteliği taşıdığını yazdı.

Bar'el, İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki vekil güçleri konularının müzakerelerin hiçbir aşamasında gündeme gelmesinin beklenmediğini belirterek, “Kötü bir anlaşma imzalamaktansa anlaşmaya varmamak daha iyi” görüşünü dile getirdi.