İsrailli aşırı sağcı bakandan İran-ABD anlaşmasına tepki: Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz

İran ile ABD, savaşı sona erdirmek için anlaşmaya vardı.

Anlaşma 19 Haziran'da, İsviçre'de imzalanacak.

Kana doymayan İsrail, iki ülkenin anlaşmasından rahatsız.

İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKAN RAHATSIZ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını söyledi.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TRUMP'IN ANLAŞMASI BİZİ BAĞLAMAZ"

"ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne tabi değildir ve biz bağımsız, egemen bir milletiz.

Görevimiz İsrail vatandaşlarına, İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerine, Yahudi halkına ve binlerce yıllık sürgün boyunca zulüm görmüş ve katledilmiş Yahudilere karşı tarihi sorumluluğumuz gereği, İsrail topraklarındaki Yahudilere güvenliği sağlamaktır."

"İSRAİL BİR MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL"

Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'a minnettarlığının altını çizerek şunları yazdı:

"Şunu vurguluyoruz: ABD'yi seviyoruz ve Başkan Trump'a minnettarız. Yine de İsrail Devleti bir muz cumhuriyeti değildir.

Bu sözleri Başbakan'a her zaman söylüyorum ve her önemli tarihi dönemeçte kapalı kapılar ardında tekrarlıyorum: Tarihi anlarda, tarihi bir karar verilmelidir.

Pozisyonum nettir: Güvenliğimizi garanti altına almayan bu anlaşmaya ortak değiliz ve bu anlaşma bizi hiçbir şekilde bağlamaz.

"ÇEKİLMEMELİYİZ"

Hizbullah'ın tamamen tasfiye edilmesinden daha az hiçbir şeye razı olmamalıyız; savaşçılarımızın ele geçirdiği ve terör altyapısından temizlediği hiçbir topraktan çekilmemeliyiz; kuzeydeki yerleşim yerlerinin çitlerinde binlerce teröristin oturduğu bir duruma geri dönmemeliyiz ve kesinlikle İsrail Devleti'ne yöneltilen ateş karşısında bir an bile sessiz kalmamalıyız.

Şunu açıkça belirtmeliyiz: Lübnan'dan İsrail'e doğru fırlatılan her drone, İHA veya füze, Dahiye'ye bir İsrail saldırısıyla sonuçlanacaktır. Sadece birkaç ay önceki caydırıcılık dengesi buydu ve bundan hiçbir şekilde ödün vermemeliyiz.

"YAHUDİ'NİN SESSİZ KALDIĞI GÜNLER GERİDE KALDI"

Ve her şeyden önce bunu herkese açıkça ilan etmeliyiz: İsrail halkı 3 bin yıllık bir halktır; uzun bir yoldan korkmayan ebedi bir halktır; evrenin yaratıcına inancımız tamdır; anavatanına güçlü ve gururlu bir şekilde dönmüş, artık düşmanlarının karşısında başını öne eğmeye niyeti olmayan güçlü ve gururlu bir halkız. Yahudi'nin darbe alıp sessiz kaldığı günler geride kaldı. Bir daha asla."