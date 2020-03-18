İsrailli bakan: Ülkede binlerce kişi koronadan ölebilir

İsrail'de şimdiye kadar 427 koronavirüs vakası görüldü.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıkladı.

Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurdu.

3 BİN İSRAİLLİ'YE TEST YAPILACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koronavirüs şüphesi bulunanların hiç bir müsamaha gösterilmeden karantinaya alınacaklarını söyledi.

Netanyahu, günlük 3 bin kişinin teste tabi tutulacağını ve hastanelere de artan vaka sayısına karşılık yeni solunum cihazları temin edileceğini belirtti.

BİNLERCE İSRAİLLİ ÖLEBİLİR

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Tov ise "Bugünden başlamak üzere vaka sayısında artış gözleyeceğiz, bu sayı günlük yüzlerce vakaya ulaşacak. Ne yazık ki binlerce İsrailli hastalıktan ölebilir." dedi.